Житель Ногинска пытался убить собаку на глазах у маленького сына

Ногинск, 9 января. Житель Ногинска пытался задушить собственную собаку за то, что она укусила его сына.

Полуживую собаку обнаружили местные жители на обочине дороги в частном секторе Ногинска. Живодер закопал тело собаки в сугроб, где его и нашли случайные прохожие. После этого местные жители обратились к зоозащитнице Инне Симоновой, которая доставила собаку в одну из лучших ветеринарных клиник Москвы, где была сделана экстренная операция, в результате чего собаку удалось спасти. По словам ветеринаров, у собаки разорвано легкое, что является следствием удушения.

«Я ходила по домам и спрашивала, у кого из соседей была маленькая белая собачка. Мне указали на один из бедных покосившихся домиков... Я заглянула в освещенное окно и увидела мужчину, сидящего за столом в окружении бутылок», – сказала Инна в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Пожилая женщина, открывшая двери, подтвердила, что собаку убил ее сын. Кроме того, маленький мальчик, также живущий в этом доме, рассказал подробности инцидента с собакой. Оказалось, что собаку зовут Гамлет, а пожилая женщина является матерью живодера и бабушкой ребенка.