Путин подписал закон о межрегиональном территориальном планировании

Москва, 9 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон с поправками в Градостроительный кодекс, создающий механизм межрегионального территориального планирования. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как стало известно, законом вводится понятие «документы территориального планирования двух и более субъектов РФ», разъясняются правила их разработки и утверждения.

Из текста закона следует, что приоритетное значение перед аналогичными документами одного субъекта РФ имеют документы территориального планирования двух и более субъектов РФ.

Ранее российский лидер подписал закон, который заменяет в России термин «жилье экономического класса» на «стандартное жилье».

Напомним, 31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении 10 тысяч сотрудников МВД