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Джонсон назвал неразумной отмену приглашения Трампу посетить Великобританию
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    Джонсон назвал неразумной отмену приглашения Трампу посетить Великобританию

    18:15  9 Января 2018  /обновлено: 18:15  09 Января 2018
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    Борис Джонсон

    Лондон, 9 января. США являются самым близким партнером Лондона, поэтому отмена приглашения американскому лидеру Дональду Трампу посетить Великобританию является неразумной. Так считает глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

    «Я не считаю, что это является разумным», — заявил Джонсон. Он добавил, что США являются ближайшим и важнейшим союзником Великобритании в экономике и обеспечении безопасности.

    Напомним, 1,85 млн британцев подписали петицию с требованием отменить официальный визит Дональда Трампа в Британию, приглашение совершить который президент США получил от королевы Елизаветы II. В связи с этим визит Трампа было решено перенести на неопределенный срок.

    Джонсон назвал неразумной отмену приглашения Трампу посетить Великобританию

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #трамп #джонсон #британия #визит
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