Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 9 января.

В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге многоэтажного дома. В момент трагедии мужчина был в состоянии наркотического опьянения, сообщили источники Федерального агентства новостей. Подозреваемый в поджоге девятиэтажки в Тюмени находился под действием наркотиков.

На портале Reddit опубликована фотография включенного смартфона Samsung Galaxy S9. Фотография включенного Samsung Galaxy S9 попала в Сеть.

В Интернете был выложен ролик, на котором видно, как на улицах американского штата Массачусетс припаркованные автомобили оказались вмерзшими в лед «Климатическое оружие Путина»: американцы обсуждают вмерзшие в лед автомобили.

Президент США Дональд Трамп смог с помощью записи в микроблоге Twitter поссориться с одним из основных союзников Соединенных Штатов, не входящих в НАТО. Одним твитом Трамп умудрился поссориться с важным союзником США, не входящим в НАТО.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продовольственного эмбарго. Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций.

Освобожденный из плена житель Горловки, шахтер и ополченец Андрей Малаклиев рассказал о как Киев начал операцию в Донбассе и как украинские власти пытались устроить майдан в Горловке в 2014 году. «Бейте, это ваши!»: освобожденный ополченец рассказал, зачем украинских пилотов посадили на крышу в Горловке.

Под удар попали объекты в районе Эль-Катифа, а также ряд других военных целей. Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском.

В Соединенные Штаты доставят первую партию российского газа с «Ямала СПГ». СМИ узнали о поставках российского газа в США.

Физики Университета штата Пенсильвания нашли путь в четвертое измерение. Физики нашли путь в четвертое измерение.

Командующий ВМСУ: Украина лишена оборонительного инструмента на море. Чудеса украинского самопиара: ВМСУ взяли на абордаж танзанийский сухогруз.