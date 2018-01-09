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    Главные новости 9 января

    19:00  9 Января 2018
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    Главные новости 9 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 9 января.

    В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге многоэтажного дома. В момент трагедии мужчина был в состоянии наркотического опьянения, сообщили источники Федерального агентства новостей. Подозреваемый в поджоге девятиэтажки в Тюмени находился под действием наркотиков.

    На портале Reddit опубликована фотография включенного смартфона Samsung Galaxy S9. Фотография включенного Samsung Galaxy S9 попала в Сеть.

    В Интернете был выложен ролик, на котором видно, как на улицах американского штата Массачусетс припаркованные автомобили оказались вмерзшими в лед «Климатическое оружие Путина»: американцы обсуждают вмерзшие в лед автомобили.

    Президент США Дональд Трамп смог с помощью записи в микроблоге Twitter поссориться с одним из основных союзников Соединенных Штатов, не входящих в НАТО. Одним твитом Трамп умудрился поссориться с важным союзником США, не входящим в НАТО.

    Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продовольственного эмбарго. Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций.

    Освобожденный из плена житель Горловки, шахтер и ополченец Андрей Малаклиев рассказал о как Киев начал операцию в Донбассе и как украинские власти пытались устроить майдан в Горловке в 2014 году. «Бейте, это ваши!»: освобожденный ополченец рассказал, зачем украинских пилотов посадили на крышу в Горловке.

    Под удар попали объекты в районе Эль-Катифа, а также ряд других военных целей. Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском.

    В Соединенные Штаты доставят первую партию российского газа с «Ямала СПГ». СМИ узнали о поставках российского газа в США.

    Физики Университета штата Пенсильвания нашли путь в четвертое измерение. Физики нашли путь в четвертое измерение.

    Командующий ВМСУ: Украина лишена оборонительного инструмента на море. Чудеса украинского самопиара: ВМСУ взяли на абордаж танзанийский сухогруз.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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