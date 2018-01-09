Украинцы намекнули купившим российский газ США на «климатическое оружие» Москвы

Киев, 9 января. Сжиженный газ, который США везут с британского терминала Isle of Grain, был произведен российским заводом «Ямал СПГ». Перейти на российское топливо вопреки логике санкционного давления американцы решили после резкого скачка цен на Восточном побережье из-за снежной бури, пишет Bloomberg.

Украинские интернет-пользователи довольно бурно отреагировали на эту новость, сделав свои выводы. Так, например, пользователь под ником Tapac Cynepcmap предположил, что сделка по приобретению российского газа может закончиться крупным разбирательством о применении климатического оружия Россией.

«Ну все, завтра в Сенате США представят доказательства применения Россией климатического оружия», — говорится в сообщении.

А украинский политолог Дмитрий Корнейчук не исключает, что торговлю газом в США могут расценить как очередное «вмешательство России», пишет «Экономика сегодня».

«А уже была версия, что аномальное похолодание в США — это вмешательство России в выбор американского народа?» — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что США купили у «Ямал СПГ» первую партию сжиженного газа. Газ доставили на британский терминал, а затем погрузили на французский танкер, идущий в Бостон.