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Общество
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Экономика
Украинцы намекнули купившим российский газ США на «климатическое оружие» Москвы
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    Украинцы намекнули купившим российский газ США на «климатическое оружие» Москвы

    18:00  9 Января 2018  /обновлено: 18:02  09 Января 2018
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    Украинцы намекнули купившим российский газ США на «климатическое оружие» Москвы

    Киев, 9 января. Сжиженный газ, который США везут с британского терминала Isle of Grain, был произведен российским заводом «Ямал СПГ». Перейти на российское топливо вопреки логике санкционного давления американцы решили после резкого скачка цен на Восточном побережье из-за снежной бури, пишет Bloomberg.

    Украинские интернет-пользователи довольно бурно отреагировали на эту новость, сделав свои выводы. Так, например, пользователь под ником Tapac Cynepcmap предположил, что сделка по приобретению российского газа может закончиться крупным разбирательством о применении климатического оружия Россией.

    «Ну все, завтра в Сенате США представят доказательства применения Россией климатического оружия», — говорится в сообщении.

    А украинский политолог Дмитрий Корнейчук не исключает, что торговлю газом в США могут расценить как очередное «вмешательство России», пишет «Экономика сегодня».

    «А уже была версия, что аномальное похолодание в США — это вмешательство России в выбор американского народа?» — отметил он.

    Ранее сообщалось о том, что США купили у «Ямал СПГ» первую партию сжиженного газа. Газ доставили на британский терминал, а затем погрузили на французский танкер, идущий в Бостон.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #украина #газ
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