Заместитель Генсека ООН Лоукок провел встречу с главой МИД Сирии Муаллемом

Дамаск, 9 января. Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками Сирии.

В ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Сирии Валидом аль-Муаллемом Лоукок обсудил вопросы гуманитарного положения в стране.

Министр аль-Муаллем заявил, что власти Дамаска готовы идти на сотрудничество с управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов с позитивным намерением улучшить гуманитарную обстановку в Сирийской арабской республике, находящуюся в критическом положении после долгих лет борьбы с террористическими группировками.

Лоукок отметил, что взаимное сотрудничество между сторонами должно быть основано на принципах партнерства и уважения, а также правилах, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).