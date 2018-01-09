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Общество
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Политика
Видеодайджест новостей, вечер 9 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 9 января 2018 года

    Предвыборный штаб российского лидера Владимира Путина будет создан в ближайшее время, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
    18:02 9 Января 2018
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    Предвыборный штаб Путина сформируют в ближайшее время

    Видеодайджест новостей, вечер 9 января 2018 года

    Предвыборный штаб российского лидера Владимира Путина будет создан в ближайшее время, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин намерен участвовать в президентских выборах в качестве самовыдвиженца.
    Напомним, выборы главы государства состоятся в марте 2018 года.

     

    В Хомсе восстанавливают храм, устоявший под натиском террористов

    Видеодайджест новостей, вечер 9 января 2018 года

    Православные сирийцы недавно отметили один из главных христианских праздников — Рождество.
    В этот день жители Хомса собрались в храме Сорока мучеников. Прихожане и настоятель рассказали Федеральному агентству новостей, как террористы пытались уничтожить здание. Храм был частично разрушен боевиками, которые повредили старинные иконы и памятники и полностью уничтожили второй этаж. Несмотря на это, храм удалось сохранить.
    Настоятель храма поздравил сирийцев и россиян с праздником и пожелал РФ оставаться сильной державой.

     

    В России ликвидировали «жилье эконом-класса»

    Видеодайджест новостей, вечер 9 января 2018 года

    Президент РФ Владимир Путин поручил заменить термин «жилье экономического класса» на «стандартное жилье». Как сообщили в пресс-службе Кремля, соответствующий закон был подписан во вторник, 9 января. Документ призван усовершенствовать правовое регулирование в сфере жилищного строительства. Законом также поручено установить минимальные и максимальные размеры жилых помещений в России.
     

    Проекты российских инженеров показали в Москве

    Видеодайджест новостей, вечер 9 января 2018 года

    Огромная выставка крупнейших научно-технических разработок открылась в Москве. На ней представили более 80 технологических проектов. Экспозиция была организована в рамках Форума ОНФ «Россия, устремленная в будущее».
    Среди разработок отечественных инженеров — электромотоцикл, водоочистители, разработки по озеленению городских пространств и многое другое. С новинками ознакомились корреспонденты Федерального агентства новостей.

     

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