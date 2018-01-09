Видеодайджест новостей, вечер 9 января 2018 года

Предвыборный штаб Путина сформируют в ближайшее время
Предвыборный штаб российского лидера Владимира Путина будет создан в ближайшее время, сообщил
журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин намерен участвовать в президентских выборах в качестве самовыдвиженца.
Напомним, выборы главы государства состоятся в марте 2018 года.
В Хомсе восстанавливают храм, устоявший под натиском террористов
Православные сирийцы недавно отметили один из главных христианских праздников — Рождество.
В этот день жители Хомса собрались в храме Сорока мучеников. Прихожане и настоятель рассказали
Федеральному агентству новостей, как террористы пытались уничтожить здание. Храм был частично разрушен боевиками, которые повредили старинные иконы и памятники и полностью уничтожили второй этаж. Несмотря на это, храм удалось сохранить.
Настоятель храма поздравил сирийцев и россиян с праздником и пожелал РФ оставаться сильной державой.
В России ликвидировали «жилье эконом-класса»
Президент РФ Владимир Путин поручил
заменить термин «жилье экономического класса» на «стандартное жилье». Как сообщили в пресс-службе Кремля, соответствующий закон был подписан во вторник, 9 января. Документ призван усовершенствовать правовое регулирование в сфере жилищного строительства. Законом также поручено установить минимальные и максимальные размеры жилых помещений в России.
Проекты российских инженеров показали в Москве
Огромная выставка крупнейших научно-технических разработок открылась
в Москве. На ней представили более 80 технологических проектов. Экспозиция была организована в рамках Форума ОНФ «Россия, устремленная в будущее».
Среди разработок отечественных инженеров — электромотоцикл, водоочистители, разработки по озеленению городских пространств и многое другое. С новинками ознакомились корреспонденты Федерального агентства новостей.