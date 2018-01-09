Напомним, выборы главы государства состоятся в марте 2018 года.

В Хомсе восстанавливают храм, устоявший под натиском террористов

Православные сирийцы недавно отметили один из главных христианских праздников — Рождество.

В этот день жители Хомса собрались в храме Сорока мучеников. Прихожане и настоятель рассказали Федеральному агентству новостей, как террористы пытались уничтожить здание. Храм был частично разрушен боевиками, которые повредили старинные иконы и памятники и полностью уничтожили второй этаж. Несмотря на это, храм удалось сохранить.

Настоятель храма поздравил сирийцев и россиян с праздником и пожелал РФ оставаться сильной державой.