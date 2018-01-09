ПФР объяснил, в каком случае россияне могут получить отказ в пенсии по старости

Москва, 9 января. Страховая пенсия по старости назначается гражданину РФ при наличии минимального трудового стажа и накопленных пенсионных баллов. При невыполнении одного из этих условий гражданин может претендовать только на получение социальной пенсии.

Так в ПФР прокомментировали информацию о том, что в прошлом году фонд был вынужден в ряде случаев отказать россиянам в назначении страховой пенсии по достижении соответствующего возраста из-за нехватки стажа или пенсионных баллов.

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов», — отметили в пресс-службе ПФР.

Если гражданин по достижении пенсионного возраста не имеет необходимого страхового стажа или не накопил достаточного количества пенсионных баллов, то он может претендовать на получение социальной пенсии, добавили в ПФР.

В организации также подчеркнули, что случаи отказов в утверждении страховой пенсии были всегда, однако их число минимально.

В то же время в ПФР отметили, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Женщины могут претендовать на получение пенсии в 60 лет, мужчины — в 65 лет.

Отметим, средний размер страховой пенсии по старости в РФ равняется 14 075 рублям, размер социальной пенсии составляет 9 045 рублей.