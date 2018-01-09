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Суд закрепил за Россией право на производство водки «Московская»
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    Суд закрепил за Россией право на производство водки «Московская»

    17:50  9 Января 2018  /обновлено: 17:50  09 Января 2018
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    Суд закрепил за Россией право на производство водки «Московская»Амстердам, 9 января. Апелляционный суд  Нидерландов во вторник подтвердил право России на использование водочного бренда «Московская», пишет голландское издание De Telegraaf.

    Аналогичное решение суд принял по марке «Столичная», запретив использовать это название люксембургской компании Spirits International, которая распространяет свою продукцию по странам Бенилюкса. В постановлении указано, что исключительными правами на бренд «Московская» и «Столичная» обладает федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

    Представители «Союзплодоимпорта» заявили, что довольны принятым решением и назвали его справедливым.

    Напомним, что права на водку «Столичная» и «Московская» закрепил за Россией окружной суд Роттердама в марте 2015 года, запретив компании Spirits International, которая принадлежит бизнесмену Юрию Шефлеру, использовать эти товарные знаки. В ответ Шефлер подал апелляцию.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #водка #нидерланды #московская #столичная
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