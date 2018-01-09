Футболист «Локомотива» Тарасов сыграл свадьбу в третий раз

Москва, 9 января. Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой, футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов женился на второй вице-мисс России-2014 Анастасии Костенко. Об этом сам спортсмен написал в своем Instagram.

На свадебной церемонии присутствовали партнеры Тарасова по «Локомотиву» братья Антон и Алексей Миранчуки, согласно опубликованному с церемонии фото.

«Тарасовы! Пишите, что хотите, нам все равно! Мы счастливы», — написал о свадьбе Тарасов.

???? #тарасовы#пишитечтохотите#намвсеравно#мысчастливы A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on Jan 9, 2018 at 6:01am PST

Церемония бракосочетания была проведена в январе текущего года. Кроме того, ранее СМИ сообщали, что Костенко ждет ребенка.

Отметим, что Тарасов женился в третий раз. Первой женой футболиста была Оксана Осинкина.

