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«Хезболла» опубликовала видео боев в районе Хараста под Дамаском
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    «Хезболла» опубликовала видео боев в районе Хараста под Дамаском

    17:33  9 Января 2018  /обновлено: 17:33  09 Января 2018
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    «Хезболла» опубликовала видео боев в районе Хараста под Дамаском

    Дамаск, 9 января. «Хезболла» ведет бои с исламистами в пригороде Дамаска Хараста.

    Медиа-крыло ливанской партии «Хезболла» опубликовало видеоролик с кадрами боев, которые сейчас происходят около транспортной базы САА в районе Хараста провинции Дамаск. База была деблокирована правительственными войсками и их союзниками, однако боевики продолжают сопротивление, ситуация остается напряженной.

    В ходе столкновений активно применяется тяжелая бронетехника, вражеские танки армейцы уничтожают выстрелами из противотанковых ракетных комплексов.

    Отмечается, что командование САА перебросило на данный участок фронта спецназ Республиканской гвардии «Группу Кассема». Это подразделение хорошо зарекомендовало себя во время уличных боев с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), «Группа Кассема» в течение трех лет удерживала осажденный город Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #саа #хезболла #хараста
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