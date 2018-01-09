Коммунисты выдвинули в президенты петербургскую крановщицу Лисицыну

Российский политический ландшафт вновь пришел в движение — Центризбирком России разрешил кранoвщице санкт-петербургского Кирoвскoгo завoда Наталье Лисицыной, члену партии «Российский объединенный трудовой фронт» («РОТ фронт») начать сбор подписей в свою поддержку в преддверии выборов президента-2018. Показательно, что кандидата от «РОТ фронт» поддержала «Объединенная коммунистическая партия». Таким образом, сформированная коалиция коммунистов и левых может стать серьезной политической силой и побороться за звание настоящих коммунистов.

Секретарь ЦК партии Российский объединённый трудовой фронт Александр Ватов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) заявил, что КПРФ утратила свой коммунистический характер.

«Что касается «РОТ фронта», созданная коалиция направлена на продвижение интересов человека труда, на привлечение рабочих в политику. То, что ОКП поддержала нашу кандидатуру, идет ей в плюс», — отметил Александр Ватов.

Политолог Владимир Киреев считает, что создание коалиции и ее желание выдвинуть собственного кандидата на президентские выборы существенно меняет политический ландшафт, поскольку на постсоветском пространстве доминировала компартия. Кроме того, аналитик отметил, что КПРФ стала партией компрадоров, националистов и даже религиозных активистов, что прямо противоречит коммунистической идеологии. Коммунизм подразумевает защиту интересов простых рабочих, интернационализм и материализм.

«КПРФ дискредитировала себя в глазах общества, и мало кто всерьез верит, что партия действительно защищает те ценности и интересы, которые она декларирует. Подчеркну, что нельзя однозначно говорить о том, что объединенная коалиция коммунистов и левых избавлена от олигархического влияния или закулисных интересов. С другой стороны, эта структура действительно создает полемику в обществе вокруг левых ценностей: ценностей социальной справедливости, вокруг вопросов национальной, внешней и внутренней политики. На левом фланге сегодня создается здоровая конкуренция», — заметил эксперт.

Владимир Киреев также отметил, что коалиции придется привлекать сильных региональных лидеров для того, чтобы показать хорошие электоральные результаты, поскольку эта структура не пользуется особой известностью у широкого круга избирателей.

«Мы видим, что кандидат от КПРФ Грудинин доминирует в СМИ и объединенной левой коалиции будет достаточно сложно с ним конкурировать. В любом случае, стоит пожелать им удачи, поскольку в политическом поле нам необходимы свежие левые идеи», — рассуждает политический аналитик.

Владимир Киреев заявил также, что Наталья Лисицына, как и коалиция «РОТ фронт» и ОКП, являются более «коммунистическими», нежели Павел Грудинин и парламентская компартия.

«Публично коалиция никак себя не дискредитировала, в отличие от КПРФ», — заключил Владимир Киреев.

Депутат Законодательного собрания Кировской области пятого созыва, лидер местного отделения «РОТ фронта» Валерий Туруло в разговоре с ФАН заметил, что сегодня рождается новая политическая сила, которая будет действительно защищать интересы рабочих и, вполне возможно, рано или поздно потеснит КПРФ.

«Более того, мы рассматриваем эту ситуацию как мобилизацию реальных протестных сил, которые могли бы выразить свое неудовлетворение сложившейся ситуацией в голосовании за нашего кандидата. Мы полагаем, что Наталья Лисицына и станет той консолидирующей силой, после чего запустим еще свой проект: сделаем ее председателем Всероссийского совета народных депутатов. Мы создадим площадку, которой смогут воспользоваться любые силы, разделяющие левые идеи, для того, чтобы двигаться не назад в СССР, а вперед к СССР», — объяснил Валерий Туруло.

С помощью выдвижения Лисицыной ОКП и «РОТ фронт» планируют зародить реальную левую силу, которая будет двигаться в коммунистическом русле.

Александр Ватов также отметил, что запрос на левые идеи в обществе очень силен, это подтверждают в том числе и опросы общественного мнения.

«Другое дело, что большинство людей, которые симпатизируют этим идеям, настроено несколько социально инфантильно: граждане разделяют эти идеи, но не готовы что-либо делать для воплощения этих идей в жизнь. Мы не видим сколько-нибудь значимых организованных выступлений трудящихся, мы не видим проявления классовой борьбы, это показывает, что они надеются на то, что кто-то все должен сделать за них», — подчеркнул Ватов.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов также подчеркнул, что в российском обществе, в силу особенностей его менталитета, очень силен запрос на левые идеи.