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Запад пытается навязывать свои условия России с помощью ВТО — эксперт
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    Запад пытается навязывать свои условия России с помощью ВТО — эксперт

    19:31  9 Января 2018  /обновлено: 19:31  09 Января 2018
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    Запад пытается навязывать свои условия России с помощью ВТО — эксперт

    Москва, 9 января. Всемирная торговая организация (ВТО) является полем, на котором Запад пытается навязывать РФ свои условия. Об этом журналистам заявил главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. 

    Беляев указал на то, что международная организация регулирует внешнеэкономические отношения и декларирует отсутствие рыночных барьеров.

    «На деле приходится констатировать, что ВТО является полем, на котором Запад пытается навязывать свои условия, инструментом конкурентной борьбы. России, конечно, с самого начала нужно было понимать, куда она вступает», — цитирует слова эксперта издание «Экономика Сегодня».

    Однако он также указал на то, что Российской Федерации будет проблематично выйти из ВТО, по правилам которой функционирует вся мировая торговля. Кроме того, оппоненты Москвы приложат все усилия для того, чтобы осложнить процедуру.

    «На вступление у России ушло 18 лет, и можете представить, сколько уйдет времени на выход, тем более такого прецедента в мире не было», — подчеркнул Михаил Беляев.

    Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по экономической политике Сергей Калашников рассказал о том, что российская сторона может покинуть ВТО в том случае, если иск Евросоюза о ежегодном взыскании с Москвы 1,39 миллиарда евро (из-за эмбарго на поставки европейской свинины) будет удовлетворен.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #вто
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