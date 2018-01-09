В России ответили польскому журналисту, назвавшему Баниониса и Грибаускайте «жертвами системы»

На днях Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы обнародовал секретные документы, согласно которым популярнейший в СССР литовский актер Донатас Банионис, ушедший из жизни в 2014 году, сотрудничал с КГБ.

«Только так мы можем очистить нашу нацию», — объяснила публикацию этих документов директор Центра Тереза-Бируте Бураускайте.

Обсуждая эту новость в студии программы «Время покажет» на Первом канале, профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян отметил, что информация о связи Донатаса Баниониса с КГБ никак не умаляет его актерского таланта.

«Но мы должны, как говорил Козьма Прутков, зрить в корень. В чем здесь проблема? Понимаете, у этих трех бывших советских республик, которые замечательно жили в СССР, у Прибалтики, к сожалению, нет будущего. Молодежь разбежалась, и поэтому бьют по прошлому. Потому что есть еще люди в этих республиках, которые помнят Советский Союз, помнят тот уровень жизни и то уважение. Теперь будущего нет, поэтому нужно изгадить советское прошлое. Нужно показать тех людей, которые представляют советские Латвию, Литву, Эстонию, показать агентами, ужасными людьми. То же самое, кстати, делает Польша», — отметил Александр Сагомонян.

Его перебил польский журналист Якуб Корейба, заявивший, что гости программы пытаются смешать жертв с палачами.

«И Банионис, и Грибаускайте (Даля, президент Литвы. – Прим. ред.), и миллионы людей, живших под вашей оккупацией, — жертвы системы. Сейчас нужно говорить не про жертв, не про людей, которых заставили угрозами подписывать бумажки, а про палачей, которые сидели на Лубянке, в Кремле, в Белом доме и придумывали эту систему, заставляли этих людей, ломали им жизнь», — буквально прокричал в микрофон поляк.

«Якуб, у правды голос тихий и убедительный, а ты зачем-то орешь благим матом», — заметил ведущий программы Анатолий Кузичев.

Его соведущая Екатерина Стриженова добавила, что раньше в Прибалтике жили, рожали детей, работали, все было хорошо, а теперь говорят о геноциде.

«Будьте честными», — попросила она у гостей студии.