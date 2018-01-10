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Сирия возвращается к жизни: съемочная группа ФАН запечатлела возрождающийся район Аль-Ваер в Хомсе
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    Сирия возвращается к жизни: съемочная группа ФАН запечатлела возрождающийся район Аль-Ваер в Хомсе

    8:00  10 Января 2018
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    Район Аль-Ваер, город Хомс

    Хомс, один из наиболее пострадавших в результате действий боевиков-исламистов городов в Сирии, продолжает постепенно восстанавливаться. Члены съемочной группы Федерального агентства новостей (ФАН) посетили его западный район Аль-Ваер, который был освобожден от оккупации радикалов последним.

    Представители ООН неоднократно пытались договориться с боевиками о добровольной эвакуации в провинцию Идлиб, но все безрезультатно. Между тем плотная жилая застройка и большое число мирных жителей, удерживаемых в регионе исламистами, не позволяли Сирийской арабской армии (САА) выдвинуться в наступление. Тогда в дело вступили российские дипломаты, именно им в итоге и удалось договориться с радикалами о выходе из Хомса. Таким образом, в апреле прошлого года Аль-Ваер, а вместе с ним и весь город в целом были полностью освобождены. Напомним, наш специальный корреспондент в Сирии освещал мероприятия по эвакуации боевиков.

    Район Аль-Ваер, город Хомс

    Тем не менее присутствие радикалов не могло не пройти бесследно: этот район понес колоссальный ущерб, были серьезно повреждены инфраструктура и коммуникации, многие строения были частично или полностью разрушены. В настоящий момент в Хомсе активно идут ремонтные работы. Съемочная группа ФАН приняла участие в работах на улицах квартала Аль-Ваер, а также взяла интервью у представителя одной из бригад, занимающейся восстановлением города. Он выразил глубокую благодарность российской стороне за помощь, а также заявил о своей уверенности в том, что Хомс уже в ближайшее время станет даже лучше, чем был до начала конфликта в САР. 

    «Сейчас мы работаем над восстановлением инфраструктуры в этом районе нашего города. Также мы помогаем параллельно и в других частях Хомса. Сейчас здесь все стабильно и спокойно, боевики ушли. И достичь этого удалось лишь благодаря нашему мудрому руководству и нашим русским братьям и друзьям. Я уверен, что уже скоро мы все восстановим. Все будет так, как было до войны, или, может быть, даже лучше. Это вполне возможно и по силам нам благодаря поддержке нашего государства, наших русских братьев и других добрых людей», — подчеркнул один из членов ремонтной бригады.

    Район Аль-Ваер, город Хомс

    Однако масштаб разрушений в Хомсе слишком велик, чтобы с ним в короткий срок могли справиться одни только ремонтники. Именно поэтому мирные жители района тоже не сидят на месте и принимают активное участие в восстановлении своих домов и ключевых зданий инфраструктуры. Один из таких сирийцев — мужчина по имени Абдул Насер — рассказал нашей съемочной команде о прошлой и нынешней жизни города.

    «До войны жизнь тут была хорошая, спокойная, все было вполне нормально. Потом в Сирии начался вооруженный конфликт, и боевики пришли в наш район в начале 2013-го года. Сначала их еще было не так много, но в июне здесь развернулись очень жестокие бои, террористы стали вести минометные обстрелы. Помню, как в конце этой улицы упали две мины, это произошло в мае или июне 2013-го. Из-за этого мы были вынуждены покинуть свои дома», — поделился местный житель.

    Район Аль-Ваер, город Хомс

    Сейчас нормальная жизнь восстановилась где-то на 70%, отмечает он. Боевики ушли, вновь заработали школы, больше половины жителей Аль-Ваера уже вернулись в свои дома. Однако впереди много работы: район пережил тяжелые годы оккупации, и потребуется немало усилий, времени и рабочих рук, чтобы полностью возродить его.

    «Я начал ремонт с июня, но это, конечно, требует больших денег. Нам помогают, но, разумеется, все идет не настолько быстро, насколько хотелось бы. Однако мы делаем все, что возможно на данный момент. Мы сами тоже ремонтируем наши дома, и это лучше, чем постоянно сидеть у родственников или же снимать жилье за большие деньги. И, конечно же, хочу сказать спасибо вам и всему русскому народу. Большое спасибо вашей стране и ее властям за помощь сирийцам и нашей армии в нелегкой борьбе. Пусть Аллах дарует вам крепкое здоровье и счастье!», — также добавил мужчина.

    Автор: Игорь Петрашевич Роман Мартынович специально для ФАН Хомс
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    #россия #сирия #саа #идлиб #хомс #аль-ваер
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