Донбасс сегодня: грузинские наемники против «Азова», Киев расхищает бюджетные средства

Донбасс, 9 января. ДНР и ЛНР обстреляны из минометов. Чрезвычайное происшествие на учениях ВСУ. Прибыльная военно-медицинская реформа от генштаба, позволившая похищать бюджетные средства, и разборки украинских добровольцев. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) отрапортовало о восьми случаях нарушения перемирия украинскими силовиками. Докучаевск, Зайцево, Спартак и Крутая Балка подверглись огневым атакам вооруженных сил Украины.

По населенным пунктам вели огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. За сутки украинские подразделения выпустили более 100 мин и гранат по территории Донецкой народной республики.

Один случай нарушения зафиксирован военными Луганской народной республики на юго-западном направлении, ВСУ ударили по позициям народной милиции ЛНР в районе Нижнего Лозового. По защитникам Луганщины украинская армия выпустила до десятка 120-мм мин.

ЧП в зоне АТО

Военной разведке дончан стало известно об инциденте с украинским танком Т-64 во время тренировки 28 механизированной бригады украинской армии. Вследствие неумелых действий военнослужащих боевая машина воспламенилась и сгорела. Накануне инцидента только что Т-64 вернулся из ремонта.

Члены экипажа едва успели скрыться перед взрывом топливных баков. В результате танк был полностью уничтожен, а солдаты ВСУ лишились двух автоматов, также двое членов экипажа были контужены. Сообщается, что взрыв произошел во время учений, проходивших под личным руководством командира бригады. Военные ДНР намекнули своим украинским «коллегам», что негоже давать в руки необученных бойцов новую технику и вооружение, иначе никто не знает, как поведет себя хваленый Javelin в руках украинского солдата.

Военно-медицинская реформа

Около одного процента военного бюджета Украины 2018 года выделено на проведение так называемой реформы центрального военно-медицинского управления Минобороны. Это около одного миллиарда гривен. И в ведомстве уже отчитались о соответствующих преобразованиях. Но на поверку оказалось, что произошла лишь смена названия управления, и были введены новые генеральские должности, утверждают военные аналитики ДНР.

При этом, как доказывают разведданные дончан, санитарные потери военнослужащих ВС Украины в последние месяцы увеличились в два с половиной раза. Это связано с теплой зимой и ростом инфекционных и вирусных заболеваний в передовых подразделениях. Но на препараты для лечения этих недугов украинское ведомство денег не выделяет. Кроме того, бойцы передовых подразделений ВСУ испытывают острую нехватку кровоостанавливающих препаратов, поставкой которых занимаются лишь волонтеры. А в это время Киев тратит миллиарды гривен на переименование ведомств и учреждений.

Грузинские наемники против националистов «Азова»

Внутренняя проверка проходит в 54-й механизированной бригаде украинской армии на фоне случившихся 16 декабря разборок между националистами батальона «Азов» и грузинскими наемниками, сообщает оперативное командование ЛНР.

На почве национальной неприязни между подразделениями завязалась перестрелка. В результате 11 военнослужащих «Грузинского легиона» получили ранения и находятся на лечении в военном госпитале.

«Проблемы» на Светлодарской дуге

Фронтовой украинский волонтер Юрий Мысягин в очередной раз напомнил о себе со страницы в социальной сети. Мужчина вспомнил о некой «третьей силе», которая, по его мнению, причастна к «уничтожению» нескольких сотен военнослужащих ВС ДНР. На сей раз Мысягин сообщил о минометном обстреле позиций донецкой армии, в результате которого в ближайшую от Светлодарской дуги больницу отправлены несколько раненых.

О времени и месте инцидента волонтер не сообщил. Также не сообщается, в какой населенный пункт отправлены «раненые», сколько их. Светлодарская дуга имеет протяженность в несколько десятков километров, примыкает к нескольким населенным пунктам как ДНР, так и ЛНР. Источники в народной милиции ЛНР и вооруженных силах ДНР сообщают, что в последние дни действительно имели место минометные обстрелы со стороны ВСУ в указанном районе, но раненых и убитых среди защитников Донбасса не было.

Вообще, в последнее время в украинских медиа наблюдается тренд на активное привлечение волонтеров и общественников в зоне так называемой АТО к формированию ложных информационных поводов. Уверен, что данная тактика вызвана все большим отторжением украинской аудиторией информации, выдаваемой официальными спикерами силовой операции и украинскими политиками.