Экс-главком ВКС обвинил США в поставках дронов боевикам для атаки баз РФ в Сирии

Москва, 9 января. Экс-главком ВКС РФ, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что только США могли быть поставщиком беспилотников, обстрелявших российские базы в Сирии. Сенатор напомнил, что американские военные находятся на территории Сирийской республики без разрешения ООН и не раз были замечены в помощи отступающим боевикам.

«Поставщиком обстрелявших наши базы беспилотников могло быть только технологически сильное государство», — отметил Бондарев, уточнив, что была применена спутниковая навигация, барометрические датчики, а также дистанционное управление сбросом профессионально собранных взрывных устройств в назначенных координатах.

Бондарев добавил, что в настоящее время США «вместе с подчиненными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА», передает «Интерфакс».

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что заявления Пентагона, посвященные вопросу использования террористами в Сирии беспилотников, вызывают у российской стороны озабоченность и законный интерес.