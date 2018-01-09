В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

Москва, 9 января. Разведывательный самолет США барражировал между Тартусом и Хмеймимом во время атаки беспилотников террористов на российские военные объекты в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon курсировал в небе над Сирией между районами базирования российской авиабазы «Хмеймим» и пунктом обеспечения ВМФ РФ в Тартусе во время атаки террористов с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Странное совпадение, почему в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте семь тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США «Посейдон», — заявили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 6 января российские военные в Сирии отразили атаку боевиков с применением беспилотников. Террористы попытались совершить атаку на авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе при помощи 13 БПЛА. Десять ударных беспилотников атаковали авиабазу Хмеймим, еще три пункт ВМФ РФ в городе Тартус.

Российские военные перехватили управление шестью беспилотниками. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три БПЛА сдетонировали при посадке в результате столкновения с землей. Семь беспилотников были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С».