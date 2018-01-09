 Минобороны РФ отреагировало на заявление США по атаке дронов в Сирии

Москва, 9 января. Боевики в Сирии не могли самостоятельно справиться с такой сложной техникой, как беспилотники. Об этом во вторник заявило министерство обороны РФ, комментируя недавнее заявление Пентагона о причастности боевиков к атаке беспилотников на военные объекты России в Сирии.

В оборонном ведомстве обратили внимание на то, что для такой атаки необходимы высокие инженерные навыки, чтобы запрограммировать дроны, а также спутниковые данные, чтобы нанести точный удар. То, что террористы обладают собственной службой космической разведки в Москве подвергли сомнению. Поэтому слова представителей Пентагона о том, что данную технологию легко приобрести на открытом рынке звучат в данном контексте странно.

«Вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее министерство обороны США заявило, что боевики в Сирии совершили атаку с использованием беспилотников на объекты России. В Пентагоне подчеркнули, что использованные террористами технологии «легко доступны на открытом рынке».