Санкции или тепло: Пушков рассказал о роли российского газа для замерзающего Бостона

Вашингтон, 9 января. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что тепло в замерзающем от аномальных морозов американском Бостоне может дать санкционный российский газ.

Пушков прокомментировал новость о том, что из-за аномально сильных морозов на восточном побережье США власти в первый раз за три года закупили партию сжиженного природного газа в Европе. По информации Bloomberg, часть груза танкера, вероятно, была произведена на заводе российской компании «Ямал-СПГ». В материале Siberian Gas by Way of London Rescues Chilly Boston отмечается, что продукция этой компании попадает под американские санкции.

Амер.сенаторам надо разобраться, каким газом будет согреваться замерзающий Бостон. И что важнее - замерзнуть или соблюдать безумные санкции. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 9, 2018

Российский сенатор отметил, что властям США предстоит сделать непростой выбор.