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Санкции или тепло: Пушков рассказал о роли российского газа для замерзающего Бостона
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    Санкции или тепло: Пушков рассказал о роли российского газа для замерзающего Бостона

    17:22  9 Января 2018  /обновлено: 17:22  09 Января 2018
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    Санкции или тепло: Пушков рассказал о роли российского газа для замерзающего Бостона

    Вашингтон, 9 января. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что тепло в замерзающем от аномальных морозов американском Бостоне может дать санкционный российский газ.

    Пушков прокомментировал новость о том, что из-за аномально сильных морозов на восточном побережье США власти в первый раз за три года закупили партию сжиженного природного газа в Европе. По информации Bloomberg, часть груза танкера, вероятно, была произведена на заводе российской компании «Ямал-СПГ». В материале Siberian Gas by Way of London Rescues Chilly Boston отмечается, что продукция этой компании попадает под американские санкции.

    Российский сенатор отметил, что властям США предстоит сделать непростой выбор.

    «Американским сенаторам надо разобраться, каким газом будет согреваться замерзающий Бостон. И что важнее — замерзнуть или соблюдать безумные санкции», — написал Пушков на своей странице в Twitter, комментируя ситуацию.

    Санкции или тепло: Пушков рассказал о роли российского газа для замерзающего Бостона

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #пушков #газ #бостон
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