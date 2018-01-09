Сирия: боевики из Восточной Гуты атаковали христианский квартал Дамаска

Дамаск, 9 января. В понедельник вечером вооруженные группы боевиков, скрывавшиеся в некоторых районах Восточной Гуты, открыли огонь по христианскому кварталу Дамаска, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Боевики выпустили два снаряда по кварталу Баб-Тума в Дамаске, а также нанесли удар по Маронитской католической церкви и латинскому монастырю на юге столицы.

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По данным корреспондента ФАН в Сирии, в результате атаки ранения получила местная жительница. Имуществу был нанесен серьезный материальный ущерб. Как можно увидеть на эксклюзивных фото ФАН, снаряды фактически попали в крышу. От удара в зданиях выбило стекла.

Это далеко не первая атака по кварталам Дамаска со стороны Восточной Гуты, где укрываются боевики. Несколько дней назад в восточную часть Дамаска из Дейр-эз-Зора была передислоцирована элитная 104-я воздушно-десантная бригада Республиканской гвардии Сирийской арабской армии (САА). Там военные начали операцию по восстановлению контроля Харастой — над пригородом Дамаска. Населенный пункт по-прежнему находится под оккупацией вооруженных боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), «Фейлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам».

1 Организация запрещена на территории РФ.