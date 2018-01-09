18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Тринадцать тысяч туристов застряли в Швейцарии из-за угрозы схода лавины
Сирия эксклюзив
Сирия: боевики из Восточной Гуты атаковали христианский квартал Дамаска
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: боевики из Восточной Гуты атаковали христианский квартал Дамаска

    17:45  9 Января 2018  /обновлено: 17:45  09 Января 2018
    784

    Сирия: боевики из Восточной Гуты атаковали христианский квартал Дамаска

    Дамаск, 9 января. В понедельник вечером вооруженные группы боевиков, скрывавшиеся в некоторых районах Восточной Гуты, открыли огонь по христианскому кварталу Дамаска, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Боевики выпустили два снаряда по кварталу Баб-Тума в Дамаске, а также нанесли удар по Маронитской католической церкви и латинскому монастырю на юге столицы.

    7 Фото.
    7 Фотографий

    По данным корреспондента ФАН в Сирии, в результате атаки ранения получила местная жительница. Имуществу был нанесен серьезный материальный ущерб. Как можно увидеть на эксклюзивных фото ФАН, снаряды фактически попали в крышу. От удара в зданиях выбило стекла.

    Это далеко не первая атака по кварталам Дамаска со стороны Восточной Гуты, где укрываются боевики. Несколько дней назад в восточную часть Дамаска из Дейр-эз-Зора была передислоцирована элитная 104-я воздушно-десантная бригада Республиканской гвардии Сирийской арабской армии (САА). Там военные начали операцию по восстановлению контроля Харастой — над пригородом Дамаска. Населенный пункт по-прежнему находится под оккупацией вооруженных боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»1«Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), «Фейлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Журбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #дейр-эз-зор #восточная гута #ахрар аш-шам #хараста #тахрир аш-шам #баб-тума #фейлак ар-рахман
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Минобороны РФ отреагировало на заявление США по атаке дронов в Сирии

      16:53 9 Января 2018 981
      Читать
      15:51
      Сегодня

      Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее
      14:17
      Сегодня

      Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»
      11:35
      Сегодня

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5131

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5832

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10995

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10861

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11874
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      16:55   9 Января 2018
      1251
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      17167
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      523
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      162