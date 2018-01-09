Минобороны РФ сделало заявление о происхождении беспилотников в Сирии

Москва, 9 января. В Минобороны РФ прокомментировали заявления США, касаемые атаки беспилотников на российские объекты в Сирии. В военном ведомстве отметили, что ранее намеренно не указывали на конкретную страну, которая могла оказать террористам технологическую помощь, сделавшую нападение возможным.

«В заявлении намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях. Хотя только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран», — приводит РИА Новости комментарий Минобороны.

В ведомстве также отметили, что получить точные координаты объектов, основываясь на данных космической разведки, также далеко не простая задача. В Минобороны подчеркнули, что таких возможностей у террористов «до недавнего времени не было», а также обратили внимание на то, что заявление Пентагона не только вызывает озабоченность, но и порождает определенные вопросы.

В министерстве обороны также призвали не упустить из виду «странное совпадение», что в период атаки беспилотников на объекты ВС РФ в САР над Средиземным морем на протяжении более четырех часов кружил самолет американской разведки «Посейдон».