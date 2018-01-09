Коалиция США отказалась обсуждать с военными РФ атаку на объекты в Хмеймиме и Тартусе

Вашингтон, 9 января. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами по борьбе с ИГ1 отказалась обсуждать с военными ВС РФ нападение боевиков на российские объекты в сирийских Тартусе и Хмеймиме.

«У нас нет причин обсуждать с русскими этот предполагаемый инцидент в рамках канала по предотвращению конфликтных ситуаций», — сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

Кроме того, там добавили, что не считают нужным комментировать «операции, которые проводят российские (военные) или правительственные силы Сирии и в которых не участвует коалиция или ее партнеры».

Ранее в министерстве обороны России отметили, что заявления Пентагона, посвященные вопросу использования террористами в Сирии беспилотников, вызывают у российской стороны озабоченность и законный интерес.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.