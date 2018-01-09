В генштабе ВСУ рассекретили, какие ракетные комплексы Украина получит от США

Киев, 9 января. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, что ждут от американской стороны не Javelin, а другой ракетный комплекс — TOW, а также прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что бойцы полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) уже пользуются американским летальным вооружением.

Как отмечает издание «Укринформ» со ссылкой на источник в Генштабе, Вашингтон не планирует поставлять Киеву противотанковые комплексы Javelin, а намерен предоставить для нужд ВСУ другой ракетный комплекс, именуемый TOW.

«Соединенные Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin», — отметил источник.

В то же время в Генштабе опровергли ранее появившиеся данные о том, что бойцы полка «Азов» имели доступ к американскому оружию еще с лета 2017 года.

«Сообщения в прессе о том, что в полку МВД «Азов» могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности», – рассказал источник в украинском Генштабе.

Он отметил, что американское оружие ни при каких обстоятельствах не может попасть в руки бойцов «Азова», так как это формирование является частью Национальной гвардии, а сотрудники МВД не могут пользоваться американскими противотанковыми комплексами.

Напомним, ранее сотрудник исследовательского проекта BellingCat рассказал, что у военнослужащих «Азова» доступ к вооружению, поставляемому США, появился еще в июле 2017 года.