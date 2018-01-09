Сирия: два человека погибли при обстреле Дамаска боевиками

Дамаск, 9 января. Боевики обстреляли из минометов исторический центр Дамаска Баб-Тума, заявил представитель сирийской полиции. Согласно предварительным данным, в результате обстрела погибли два человека, еще 14 получили ранения.

«Два человека погибли и 14 граждан ранены в результате минометного обстрела квартала Баб-Тума», — рассказал он агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что командование сирийской правительственной армии приняло решение усилить свои позиции к востоку от Дамаска. Речь идет о переброске дополнительного подразделения в район Восточной Гуты для противостояния террористам в Харасте. Туда же ранее прибыл спецназ Республиканской гвардии «Группа Кассема», бойцы которого уже сталкивались с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая группировка) в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.