Путин сократил штат ГАИ на 10 тысяч человек

Москва, 9 января. С 1 января 2018 года штатная численность Государственной инспекции безопасности дорожного движения сокращена на 10 тысяч сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Указом президента от 31 декабря 2017 года №652 штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тысяч единиц», — говорится в сообщении.

Сокращению подлежат должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД и ДПС. Сокращение не затронуло должности, осуществляющие регистрационные действия и выдачу водительских удостоверений. В ведомстве также добавили, что сокращенные сотрудники могут быть переведены на вакантные должности в других подразделениях МВД.

Напомним, 31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении 10 тысяч сотрудников МВД. При этом сокращение коснулось только сотрудников ГИБДД.