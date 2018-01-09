Израиль помог странам Европы остановить крупные теракты — Нетаньяху

Иерусалим, 9 января. Израильская сторона помогла странам Европы предотвратить несколько десятков крупных терактов. Об этом заявил председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы предоставили по линии разведывательных служб информацию, которая позволила остановить несколько десятков крупных терактов, многие из них — в европейских странах», — объяснил политик.

По словам премьер-министра, террористы якобы планировали использовать гражданские самолеты.

«Израиль этого не допустил и спас жизни многих европейцев», — резюмировал Нетаньяху.

Напомним, в начале января стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Израиля задержали группу радикалов, которая собиралась организовать серию терактов на территории страны. Всего в 2017 году израильские спецслужбы предотвратили 400 инцидентов.