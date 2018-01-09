Сирия: боевики «Ан-Нусры» пытаются бежать из Абу ад-Духура перед штурмом САА

Абу ад-Духур, 9 января. Появились первые сообщения об успехах САА при штурме населенного пункта Абу ад-Духур провинции Идлиб.

По данным сирийских источников правительственные войска преодолели три километра, отделявшие их от Абу ад-Духура, и начали штурм стратегически важной авиабазы. По предварительной информации передовые отряды уже вошли на территорию базы и ведут перестрелку с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что в ходе продвижения к Абу ад-Духуру сирийская армия зачистила от боевиков более десяти населенных пунктов.

Также появляются сведения о том, что исламисты пытаются бежать из осажденного города. Авиация во время патрулирования окрестностей населенного пункта уничтожила военный конвой «Джебхат ан-Нусры», который на максимальной скорости удалялся от Абу ад-Духура, в результате авиаудара ликвидировано не менее трех грузовиков, а также порядка десяти джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.