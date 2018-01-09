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Сирия: боевики «Ан-Нусры» пытаются бежать из Абу ад-Духура перед штурмом САА
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    Сирия: боевики «Ан-Нусры» пытаются бежать из Абу ад-Духура перед штурмом САА

    16:55  9 Января 2018  /обновлено: 16:55  09 Января 2018
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    Сирия: боевики «Ан-Нусры» пытаются бежать из Абу ад-Духура перед штурмом САА

    Абу ад-Духур, 9 января. Появились первые сообщения об успехах САА при штурме населенного пункта Абу ад-Духур провинции Идлиб.

    По данным сирийских источников правительственные войска преодолели три километра, отделявшие их от Абу ад-Духура, и начали штурм стратегически важной авиабазы. По предварительной информации передовые отряды уже вошли на территорию базы и ведут перестрелку с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Ранее сообщалось, что в ходе продвижения к Абу ад-Духуру сирийская армия зачистила от боевиков более десяти населенных пунктов.

    Также появляются сведения о том, что исламисты пытаются бежать из осажденного города. Авиация во время патрулирования окрестностей населенного пункта уничтожила военный конвой «Джебхат ан-Нусры», который на максимальной скорости удалялся от Абу ад-Духура, в результате авиаудара ликвидировано не менее трех грузовиков, а также порядка десяти джихадистов.

    Сирия: боевики «Ан-Нусры» пытаются бежать из Абу ад-Духура перед штурмом САА

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #абу ад-духур
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