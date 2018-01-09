Пушков объяснил, как отставка глав МИД и Минобороны Польши скажется на отношениях с Россией

Москва, 9 января. Отставка министра иностранных дел и министра обороны Польши вряд ли изменит политический курс Варшавы, но может положительно сказаться на российско-польских отношениях.. Об этом во вторник заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Отставка глав МИД и МО Польши вряд ли изменит ее курс в отношении России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы. Пора бы», — пишет он в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снял с должности министра иностранных дел Витольда Ващиковского и министра обороны Антония Мачеревича. Отметим, что Мачеревич был одним из активных критиков России. В частности, он защищал версию о том, что Москва якобы несет ответственность за крушение самолета президента Леха Качиньского Ту-154 под Смоленском.