Памфилова прокомментировала реакцию ЕС на недопуск Навального к выборам

Москва, 9 января. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова удивлена заявлением пресс-секретаря службы внешних связей Евросоюза о том, что недопуск блогера Алексея Навального на выборы-2018 ставит сомнение их демократичность.

Памфилова прокомментировала заявление пресс-секретаря службы внешних связей Евросоюза о том, что недопуск Навального на выборы президента России в марте 2018 года ставит под сомнение их демократичность.

«Вызывает большое недоумение заявление пресс-секретаря европейской службы внешних связей от 26 декабря по поводу решения ЦИК РФ об отказе из-за имеющейся судимости в регистрации кандидатом на президентских выборах Алексею Навальному», — заметила она.

Глава ЦИК обратила внимание, что существует ряд факторов, установленных законом страны, почему Навальный не может участвовать в выборах-2018.

«Мы вынуждены констатировать, что данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах, — подчеркнула Памфилова, — не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права».

Ранее, 30 декабря прошлого года, Верховный суд России года отклонил иск Навального о признании незаконным отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы. Напомним, ЦИК отказала блогеру в регистрации из-за наличия у него судимости по статье «Присвоение и растрата», относящейся к категории тяжких.