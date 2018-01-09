18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Тринадцать тысяч туристов застряли в Швейцарии из-за угрозы схода лавины
Политика
В Крыму ответили Порошенко, решившему ускорить запуск украинского вещания на полуострове
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Крыму ответили Порошенко, решившему ускорить запуск украинского вещания на полуострове

    16:40  9 Января 2018  /обновлено: 16:40  09 Января 2018
    847

    В Крыму ответили Порошенко, решившему ускорить запуск украинского вещания на полуострове

    Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, который должен ускорить запуск теле- и радиовещания в Крыму и в Донецкой и Луганской народных республиках. Предполагается, что жители неподконтрольных Киеву территорий Украины и крымчане смогут послушать украинское радио и посмотреть телепрограммы уже через девять месяцев. Однако процедура может растянуться и до года, в зависимости от того, как скоро все инстанции смогут получить разрешительные документы.

    Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ответил Порошенко,  решившему ускорить запуск украинского ТВ и радио на полуострове.

    «Если мы говорим о способности украинских СМИ воздействовать на сознание крымчан, то эффект будет нулевой. Хочу заметить, что на протяжении двадцати с лишним лет украинское телевещание существовало на территории полуострова, было множество каналов, которые пропагандировали проукраинскую и антироссийскую позицию. Как известно, все это было безрезультатно — социологические исследования показывали, что на протяжении всего времени нахождения полуострова в составе Украины более двух третей, а иногда и три четверти крымчан говорили о том, что Крыму лучше всего было бы в составе России», — заявил парламентарий.

    В Крыму ответили Порошенко, решившему ускорить запуск украинского вещания на полуостровеТакже сенатор отметил, что попытка восстановить вещание в Донбассе и в Крыму — это «пустая трата денег», и посоветовал украинскому президенту направить эти средства на выполнение социальных обязательств перед гражданами его страны.

    «Например, на помощь тем лицам, которые по понятным причинам покинули район Донбасса. Кроме того, сегодня на Украине есть масса других проблем, которые властям предстоит решать. Логичнее было бы использовать средства на эти нужды», — заключил Сергей Цеков.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение Крыма и РФ. 

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #крым #цеков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Минобороны РФ отреагировало на заявление США по атаке дронов в Сирии

      16:53 9 Января 2018 981
      Читать
      15:51
      Сегодня

      Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее
      14:17
      Сегодня

      Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»
      11:35
      Сегодня

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5131

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5832

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10995

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10861

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11874
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      16:55   9 Января 2018
      1304
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      17428
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      532
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      163