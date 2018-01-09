В Крыму ответили Порошенко, решившему ускорить запуск украинского вещания на полуострове

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, который должен ускорить запуск теле- и радиовещания в Крыму и в Донецкой и Луганской народных республиках. Предполагается, что жители неподконтрольных Киеву территорий Украины и крымчане смогут послушать украинское радио и посмотреть телепрограммы уже через девять месяцев. Однако процедура может растянуться и до года, в зависимости от того, как скоро все инстанции смогут получить разрешительные документы.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ответил Порошенко, решившему ускорить запуск украинского ТВ и радио на полуострове.

«Если мы говорим о способности украинских СМИ воздействовать на сознание крымчан, то эффект будет нулевой. Хочу заметить, что на протяжении двадцати с лишним лет украинское телевещание существовало на территории полуострова, было множество каналов, которые пропагандировали проукраинскую и антироссийскую позицию. Как известно, все это было безрезультатно — социологические исследования показывали, что на протяжении всего времени нахождения полуострова в составе Украины более двух третей, а иногда и три четверти крымчан говорили о том, что Крыму лучше всего было бы в составе России», — заявил парламентарий.

Также сенатор отметил, что попытка восстановить вещание в Донбассе и в Крыму — это «пустая трата денег», и посоветовал украинскому президенту направить эти средства на выполнение социальных обязательств перед гражданами его страны.

«Например, на помощь тем лицам, которые по понятным причинам покинули район Донбасса. Кроме того, сегодня на Украине есть масса других проблем, которые властям предстоит решать. Логичнее было бы использовать средства на эти нужды», — заключил Сергей Цеков.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение Крыма и РФ.