Ирак осудил решение Трампа по Иерусалиму

Багдад, 9 января. Парламент Ирака принял резолюцию, осуждающую решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Иракский депутат Али аль-Сафи от партии «Национальный альянс» заявил, что парламентарии проголосовали за принятие резолюции, так как шаг США стал провокацией против всех мировых религий и угрозой стабильности в мире. Аль-Сафи подчеркнул, что Иерусалим является столицей Палестины.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2017 года президент Трамп заявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и намерен перенести туда свое посольство из Тель-Авива. После этого заявления по Иерусалиму прокатилась волна акций протестов. Арабский мир осудил решение Трампа так же, как и многие европейские страны. Ряд арабских организаций, таких как «Хезболла», «Хашд аш-Шааби» и «Лива аль-Кудс», призвали к началу третьей интифады (восстания).