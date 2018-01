Foreign Policy предрек Трампу и США трудный год

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям познакомиться с переводом статьи If You Thought 2017 Was Bad, Just Wait for 2018 («Если вы думали, что 2017 год был плохим, подождите 2018»), опубликованной на портале Foreign Policy.

В прошлом году Дональд Трамп разрушил внешнюю политику США, но избежал катастрофы. В этом году есть веские основания полагать, что дела будут ухудшаться.

Что произойдет в 2018 году: улучшится ли ситуация во внешней политике, или все пойдет под откос с потенциально катастрофическими последствиями? Первый год президентства Трампа не пошел на пользу власти и влиянию США на мировой арене, а в сочетании с внутренней дезорганизацией администрации, недостатком кадров, неустойчивым поведением президента и публичными спорами между Трампом и его министрами, 2017 год стал одним из самых трудных для начала президентства.

Однако все могло быть и гораздо хуже. Нужно отметить, что администрации Трампа удалось избежать катастрофических последствий, которых боялись — и небезосновательно — когда Трамп вступал в должность.

И если и есть кое-какие основания с оптимизмом смотреть в 2018 год, есть также веские основания полагать, что дела не улучшатся — и все может стать намного хуже.

Во-первых, хоть позиция Трампа и изменилась по нескольким вопросам, он остается таким же неустойчивым, непредсказуемым и опасным, каким был. Во-вторых, он подвержен влиянию своих советников, а они могут убедить его действовать в своих интересах. В-третьих, хоть Трамп и склонен к жесткой риторике, самые трудные проблемы он любит откладывать в долгий ящик, что уже создало для администрации несколько «бомб замедленного действия», каждая из которых может взорваться в 2018 году.

В середине января Трамп должен будет решить, следует ли продолжать отказываться от санкций в отношении Ирана в отсутствие заметного прогресса в согласовании условий иранской ядерной сделки. Переговоры по НАФТА достигли критической точки, при этом не похоже, чтобы Канада и Мексика были готовы удовлетворить требования администрации. И самое опасное — конфликт с Северной Кореей. 2018 год почти наверняка станет решающим, и мы узнаем, сможет ли Северная Корея нарастить достаточную мощь межконтинентальных баллистических ракет для нанесения ядерного удара по США.

Дав громкие обещания, которые будет чрезвычайно трудно выполнить, Трамп фактически загнал себя в ловушку, где единственными вариантами являются унижение или эскалация. Ему придется выбирать между отступлением и разжиганием конфронтации как с врагами, так и с друзьями.

Пока Трамп будет думать над этим, обстановка будет только накаляться. Он застрял в режиме предвыборной кампании. Но по мере приближения 2020 года он почувствует растущее давление выполнить свои предвыборные обещания и оправдать непродуманные публичные заявления. Учитывая, что Трамп становится все более политически зависимым от мобилизации относительно небольшой базы избирателей, соблазн сделать это будет сильным.

Мы, конечно, не знаем, что произойдет в будущем. Возможно, Трамп будет довольствоваться войной в Тwitter, избегая ее в реальности. Возможно, доказательства того, что выход США из НАФТА навредит избирателям больше, чем поможет, заставят его изменить свое мнение. И, возможно, советникам Трампа удастся отговорить его от более опасных решений, которые могут прийти ему в голову. 2018 год может стать еще сложнее, чем 2017-й, и это страшно.