Кирилл Сафронов: Зубов играет ключевую роль в успехе ХК «Сочи»

Бывший защитник СКА (российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга — прим. ФАН) и победитель молодежного чемпионата мира-1999 Кирилл Сафронов прокомментировал Федеральному агентству новостей выступление хоккейного клуба «Сочи» в текущем сезоне КХЛ.

«Не всегда даже хороший игрок подходит тренеру. В успехе «Сочи», на мой взгляд, Зубов (главный тренер команды Сергей Зубов — прим. ФАН) играет ключевую роль. У человека была блестящая карьера в НХЛ, он работал ассистентом, а потом и главным в СКА. Видно, что для игроков «Сочи» он авторитет, они доверяют его опыту. Играют в хороший, современный хоккей. Ярких звезд нет, но очень хорошо поставлена игра — они тот же СКА обыграли дважды. Зубову удалось создать боеспособный коллектив, и, на мой взгляд, команде по силам будет преодолеть первый раунд плей-офф, если удастся закрепиться на текущих позициях в таблице», — сказал Сафронов.