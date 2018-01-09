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Кирилл Сафронов: Зубов играет ключевую роль в успехе ХК «Сочи»
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    Кирилл Сафронов: Зубов играет ключевую роль в успехе ХК «Сочи»

    16:24  9 Января 2018  /обновлено: 16:24  09 Января 2018
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    Кирилл Сафронов

    Бывший защитник СКА (российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга — прим. ФАН) и победитель молодежного чемпионата мира-1999 Кирилл Сафронов прокомментировал Федеральному агентству новостей выступление хоккейного клуба «Сочи» в текущем сезоне КХЛ.

    «Не всегда даже хороший игрок подходит тренеру. В успехе «Сочи», на мой взгляд, Зубов (главный тренер команды Сергей Зубов — прим. ФАН) играет ключевую роль. У человека была блестящая карьера в НХЛ, он работал ассистентом, а потом и главным в СКА. Видно, что для игроков «Сочи» он авторитет, они доверяют его опыту. Играют в хороший, современный хоккей. Ярких звезд нет, но очень хорошо поставлена игра — они тот же СКА обыграли дважды. Зубову удалось создать боеспособный коллектив, и, на мой взгляд, команде по силам будет преодолеть первый раунд плей-офф, если удастся закрепиться на текущих позициях в таблице», — сказал Сафронов.

    СКА и «Сочи»

    Напомним, накануне ХК «Сочи» одержал выездную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В целом, «Сочи» выиграл четыре последних матча и занимает шестую строчку в западной конференции КХЛ.

    Автор: Константин Тихов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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