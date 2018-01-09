«Убийственное» обновление Windows вывело из строя компьютеры‍

Москва, 9 января. Корпорация Microsoft приостановила распространение обновления безопасности для операционной системы Windows, которое закрывает уязвимости Spectre и Meltdown. Как пишет The Verge, в техподдержку обратились сотни владельцев компьютеров с процессорами AMD с жалобой по поводу того, что их ПК перестали запускаться.

«Microsoft получила жалобы от обладателей чипов AMD о том, что их компьютеры перестают включаться после обновления безопасности операционной системы Windows», — отметил представитель Microsoft .

Было проведено расследование, по результатам которого выяснилось, что ряд чипсетов AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки путей смягчения последствий уязвимостей Meltdown и Spectre.

В настоящее время корпорация уже работает над решением проблемы.

Напомним, ранее в операционной системе Windows 10 обнаружена опасная уязвимость, которая позволяет похищать данные пользователей.