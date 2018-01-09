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«Торговля Украины с РФ растет рекордными темпами»: Медведчук рассказал о провале надежд на ЗСТ
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    «Торговля Украины с РФ растет рекордными темпами»: Медведчук рассказал о провале надежд на ЗСТ

    17:03  9 Января 2018  /обновлено: 17:03  09 Января 2018
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    Попытка Киева заменить российские товары ЗСТ с Евросоюзом провалилась — Медведчук

    Киев, 9 января. Попытки Киева заменить на украинском рынке российские товары европейскими провалились. Так считает лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

    Согласно данным Нацбанка Украины, за первые 11 месяцев 2017 года украинская сторона нарастила товарооборот с Российской Федерацией на 28,6%, а с Евросоюзом — на 27,6%.

    Как объяснил украинский политик, торговля Украины с РФ растет рекордными темпами.

    «К концу второго года действия ЗСТ с Евросоюзом рекордными темпами растет… торговля Украины с Россией», — отметил Медведчук.

    По словам политика, надежды Киева провалились, так как российские рынок и инвестиции по-прежнему являются стратегически важными для экономики Украины.

    «Попытка заменить их ЗСТ с ЕС провалилась. Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов», — резюмировал он.

    Напомним, ранее бывший председатель правительства Украины Николай Азаров заявил о том, что украинские олигархи не занимаются развитием основных фондов экономики страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #рф
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