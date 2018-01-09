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Украина усилила охрану границ на трех направлениях
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    Украина усилила охрану границ на трех направлениях

    17:18  9 Января 2018  /обновлено: 17:18  09 Января 2018
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    Украина усилила охрану границ на трех направлениях

    Киев, 9 января. Государственная пограничная служба Украины усилила охрану западной, восточной и северной границы страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным ведомства, для выполнения задач привлечены более 200 военнослужащих Национальной академии Госпогранслужбы им. Б. Хмельницкого и других резервов ведомства. Резервы будут направлены в Черновицкую, Закарпатскую и Волынскую области.

    «Дополнительные резервы будут привлечены к выполнению задач по охране государственной границы для предотвращения попыток переправки нелегальных мигрантов, коррупционных и контрабандных проявлений, административных правонарушений и других противоправных действий на границе Украины», — говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что работа погранслужбы в усиленном режиме будет продолжаться до конца января 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #граница #резервы
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