Украина усилила охрану границ на трех направлениях

Киев, 9 января. Государственная пограничная служба Украины усилила охрану западной, восточной и северной границы страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, для выполнения задач привлечены более 200 военнослужащих Национальной академии Госпогранслужбы им. Б. Хмельницкого и других резервов ведомства. Резервы будут направлены в Черновицкую, Закарпатскую и Волынскую области.

«Дополнительные резервы будут привлечены к выполнению задач по охране государственной границы для предотвращения попыток переправки нелегальных мигрантов, коррупционных и контрабандных проявлений, административных правонарушений и других противоправных действий на границе Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работа погранслужбы в усиленном режиме будет продолжаться до конца января 2018 года.