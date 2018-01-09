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Ученые рассказали, как по лицу можно определить больных людей
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    Ученые рассказали, как по лицу можно определить больных людей

    16:14  9 Января 2018  /обновлено: 16:14  09 Января 2018
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    Ученые рассказали, как по лицу можно определить больных людей

    Стокгольм, 9 января. Шведские специалисты установили, что больного человека выдают внешние приметы, которые могут определить даже обычные прохожие, а не только доктора. Материалы исследования размещены в журнале Proceedings of the Royal Society B. 

    Ученые рассказали, как по лицу можно определить больных людей

    Как отмечают шведские специалисты, умение точно определять поведенческие или физиологические особенности по внешним признакам поможет избежать угроз и неприятных ситуаций.

    В ходе эксперимента научные сотрудники проверили, как быстро и хорошо человек может определить больного по внешним признакам, в том числе речь идет о лице, а не о кашле или насморке.

    Ученые рассказали, как по лицу можно определить больных людей

    Для исследования всем респондентам показывали снимки добровольцев, зараженных эндотоксином, и предложили определить, болен человек или же абсолютно здоров.

    Оказалось, что участники теста в 62% случаев совершенно точно определяют больного человека. Среди примечательных особенностей опрошенные назвали бледные губы, припухлое лицо и отекшие веки, а также покрасневшие глаза.

    Ранее шведские ученые нашли датчик избыточного веса в человеческом организме.

    Автор: Дана Балан
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    #ученые #швеция #исследование #лицо #болезнь
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