Ученые рассказали, как по лицу можно определить больных людей

Стокгольм, 9 января. Шведские специалисты установили, что больного человека выдают внешние приметы, которые могут определить даже обычные прохожие, а не только доктора. Материалы исследования размещены в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Как отмечают шведские специалисты, умение точно определять поведенческие или физиологические особенности по внешним признакам поможет избежать угроз и неприятных ситуаций.

В ходе эксперимента научные сотрудники проверили, как быстро и хорошо человек может определить больного по внешним признакам, в том числе речь идет о лице, а не о кашле или насморке.

Для исследования всем респондентам показывали снимки добровольцев, зараженных эндотоксином, и предложили определить, болен человек или же абсолютно здоров.

Оказалось, что участники теста в 62% случаев совершенно точно определяют больного человека. Среди примечательных особенностей опрошенные назвали бледные губы, припухлое лицо и отекшие веки, а также покрасневшие глаза.

Ранее шведские ученые нашли датчик избыточного веса в человеческом организме.