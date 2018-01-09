Электрический кроссовер KIA Niro EV представлен официально в Лас-Вегасе

Лас-Вегас, 9 января. Южнокорейская компания Kia официально продемонстрировала электрический кроссовер Niro EV. Машина была показана на выставке потребительской электроники CES-2018 в Лас-Вегасе.

Автомобиль изначально задумывался как концепт-кар. Он оснащен электродвигателем мощностью 204 лошадиных сил и литий-полимерным аккумулятором на 64 кВт/ч, который позволяет преодолеть 380 км без подзарядки.

В кузов Niro EV встроены диодные экраны Active Pedestrian Warning System, предупреждающие пешеходов и велосипедистов о движущейся машине, что повышает безопасность езды не только для водителя и его пассажиров, но и для всех окружающих людей. Еще одной особенностью стала цифровая панель приборов, а также мультимедийная система, распознающая голосовые команды и жесты. Кроме того, она может распознавать людей по лицам.