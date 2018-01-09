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Сирия сегодня: ракетные удары Израиля помогают террористам, в ООН обеспокоены ситуацией с переселенцами в Идлибе
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    Сирия сегодня: ракетные удары Израиля помогают террористам, в ООН обеспокоены ситуацией с переселенцами в Идлибе

    16:13  9 Января 2018  /обновлено: 16:13  09 Января 2018
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    Сирия сегодня: ракетные удары Израиля помогают террористам, в ООН обеспокоены ситуацией с переселенцами в Идлиб

    Сирия, 9 января. Командование правительственной армии САР уверено, что нанося ракетные удары по войскам, Израиль поддерживает террористов. Сотрудники ООН обеспокоены ситуацией с переселенцами в провинции Идлиб. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Удары Израиля помогают террористам

    Нанося ракетные удары по армии Сирии, Израиль в очередной раз подтверждает поддержку террористических группировок, которые терпят поражения в Идлибе и пригороде Дамаска. Об этом заявили высшие офицеры командования сирийской армии.

    Ранее сообщало, что Израиль в ночь на вторник трижды атаковал военные объекты в пригороде столицы страны. Ракеты запускались с Голанских высот и самолетами из воздушного пространства Ливана.

    Голанские высоты ракетная атака

    «Израильская агрессия вновь подтверждает поддержку террористических группировок в Сирии и является тщетной попыткой поднять упаднические настроения, связанные с болезненными для боевиков поражениями в районе Харасты в восточном пригороде Дамаска и стремительными победами армии в Идлибе», — отметили в армии САР.

    Стоит также отметить, что командование армией Дамаска предупредило израильскую сторону о возможных последствиях, к которым могут привести агрессивные действия. В свою очередь пресс-служба армии Иерусалима отказалась комментировать обвинения.

    Встреча двух сторон

    Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад встретился с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком.

    Лоукок намеревается также встретиться с главой внешнеполитического ведомства САР Валидом Муаллемом, а также министром социальных дел и труда Сирии Римой аль-Кадири и министром местного самоуправления Хусейном Махлюфом. Представитель Организации Объединенных Наций пребывает с визитом в Сирии впервые с декабря 2015 года.

    Сирия

    «Он посетит Хомс, где он встретится с людьми, которые пострадали от кризиса, и поговорит с ними напрямую об их опыте и о том, как гуманитарные агентства могут им помочь», — сообщают дипломатические источники в сирийском МИД.

    Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

    Ситуация с переселенцами

    Сотрудники Организации объединенных наций обеспокоены ситуацией с переселенцами в сирийской провинции Идлиб. Туда гуманитарные организации имеют ограниченный доступ из-за проблем с безопасностью, сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.

    «Мы продолжаем высказывать свою озабоченность ситуацией с безопасностью в южном Идлибе и пригороде Хамы на северо-востоке Сирии, где боевые действия, которые продолжаются, привели к жертвам среди мирного населения», — подчеркнул он.

    Лагерь переселенцев в провинции Идлиб

    Так, по данным организации с 1 декабря прошлого года десятки тысяч сирийцев зарегистрированы как временно переселенные из-за боевых действий. Большинство из них переехало в северо-западные и южные районы Идлиба. В свою очередь военный эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что такими речами ООН пытаются «очернить Россию и выставить действия нашей страны не в лучшем свете».

    Автор: Сергей Чемеков
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    #беженцы #россия #сша #сирия #дамаск #израиль #боевики #идлиб #иерусалим #переселенцы
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