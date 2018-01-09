Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила ключевой город Рахаджан

Рахаджан, 9 января. Правительственные войска при поддержке российской авиации зачистили от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 населенный пункт Рахаджан.

Медиа-крыло ливанского движения сопротивления «Хезболла» сообщило, что Сирийская арабская армия и ее союзники зачистили от боевиков стратегически важный город Рахаджан на северо-востоке провинции Хама. Отмечается, что населенный пункт, расположенный на развязке нескольких важнейших трасс, с 2014 года контролировался боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Успех операции был обеспечен воздушным прикрытием российской военной авиации, которая уничтожила огневые точки и укрепления террористов на подступах к городу. По последним данным правительственные войска находились в нескольких километрах к северо-востоку от Рахаджана в поселении Аль-Шакусия, передовым отрядам удалось совершить стремительный рывок и установить контроль над ключевым городом. Сейчас военные инженеры ведут разминирование зданий и дорог в Рахаджане.

1 Организация запрещена на территории РФ.