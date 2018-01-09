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Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее
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    Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее

    15:51  9 Января 2018  /обновлено: 15:51  09 Января 2018
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    Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее

    Москва, 9 января. Спортсмены из Северной Кореи примут участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Об этом КНДР и Южная Корея договорились во вторник.  

    Такое решение было принято на встрече высокопоставленных представителей двух стран, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Также стороны собираются возобновить переговоры на высоком уровне в разных областях и активизировать контакты, ранее приостановленные в связи с ядерной и ракетной программами КНДР.

    Ранее Южная Корея заявила, что допускает приостановку действия санкций в отношении Северной Кореи на время Олимпиады.

    Прямой диалог представителей Сеула и Пхеньяна состоялся впервые за три года. Переговоры проходят в Пханмунджоме. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль приветствует начало прямого диалога между представителями Южной Кореи и КНДР.

    Автор: Алексей Громов
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    #кндр #южная корея #пхенчхан #олимпиада-2018
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