«Мрачная метафора»: отказ отпевать ребенка в Запорожье сравнили с российско-украинскими отношениями

В последний день 2017 года в Запорожье произошла трагедия, в результате которой погиб двухлетний мальчик. Священник Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) отказался отпевать ребенка, потому что он был крещен в Киевском патриархате, который Москва не признает. В эфире программы «Время покажет» на Первом канале эту историю назвали «мрачной метафорой» российско-украинских отношений.

Прежде чем приглашенные эксперты высказали свои мнения, разъяснения дал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент. Он напомнил, что «не только отпевание, но и все остальные таинства ни в одной другой православной церкви невозможны над человеком, который не является членом православной церкви».

«Киевский патриархат для всех, для Вселенского православия, не есть церковь. Это давным-давно было определено. Его можно назвать религиозной организацией, но она ничего общего не имеет с Вселенской православной церковью. Священник перед рукоположением дает присягу, поэтому заставить священника нарушать церковные каноны не имеет права никто, и это неправильно с точки зрения государственных законов», — пояснил архиепископ Климент.

Публицист Сергей Худиев отметил, что произошедшее в Запорожье обнаружило существующую во многих странах проблему, при которой «у людей к церкви есть запрос на ритуальное сопровождение — чтобы младенцев крестили, молодых венчали, покойников отпевали, но при этом они не хотят быть членами церкви, не хотят разделять ее веру и даже раздражаются, когда их пытаются в вере наставлять».

«Мы понимаем, что есть церковные каноны, но в этой ситуации можно было бы руководствоваться какими-то человеческими понятиями?» — поинтересовался ведущий программы Анатолий Кузичев.

«Отпевание — это священнодействие, которое имеет определенное религиозное значение. Представьте, что родственники погибшего украинского солдата захотели, чтобы его похоронили под американским флагом, и американский посол заявил, что он умер как гражданин США. И американский посол скажет им: «Извините, мы вам очень сочувствуем, но этот человек— не гражданин США». Точно так же человека, который был вне православной церкви, нельзя отпевать в ней», — высказал свое мнение публицист, добавив при этом, что «люди, внешние от религиозной общины, не могут предписывать ей внутренние правила».

«То, что мы обсуждаем, это, ко всему прочему, такая очень тяжелая, но, к сожалению, точная метафора наших отношений с Украиной. Что произошло? Жуть какая-то. Самоубийца упал на маленького двухлетнего ребеночка, убил его. Этого ребенка, который был крещен в Киевском патриархате, отказались отпевать в Московском. Это такая сложная, глубокая и мрачная метафора наших отношений, разве не так? Разрыв в жизни выглядит именно так», — отметил Анатолий Кузичев.

Политолог Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ, с ведущим программы согласился, отметив, что все происходящее в церкви является срезом общественной жизни.

«Мы любим какие-то завышенные требования к врачам, учителям, священнослужителям. Считаем, что они не могут промахнуться, оступиться. С моральной точки зрения, лучше бы священник отпел этого ребенка, утешил родителей, даже если бы его отстранили за это по организационной ветви. Это можно было бы понять. Но почему ритуальная служба, которая этим занималась, не нашла священника Киевского патриархата? Почему этот вопрос даже не стоял? Здесь очень много ошибок», — отметил Иван Скориков.

А образовавшийся разрыв связей между Киевом и Москвой, по его мнению, лучше всего просматривается в реакции блогера Юрия Гудыменко, призвавшего украинцев приносить куклы к храмам УПЦ МП, чтобы все понимали, «что эта церковь сделала».