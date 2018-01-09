Парламент Каталонии обжаловал в суде действия Мадрида после референдума

Мадрид, 9 января. Парламент Каталонии подал в Конституционный суд Испании иск против применения 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление автономии.

Как сообщается в официальном Twitter законодательного органа Каталонии, «парламент представляет в КС жалобу на неконституционные меры, принятые (центральным) правительством в рамках статьи 155 конституции Испании».

El #Parlament presenta al TC el recurs d'inconstitucionalitat contra les mesures aplicades pel Govern de l'Estat a l'empara de l'article 155 de la Constituci espanyola



Podeu consultar el recurs presentat avui al TC https://t.co/Ow9vFvjvbb — Parlament Catalunya (@parlament_cat) January 9, 2018

После внеочередных парламентских выборов в Каталонии большинство получили сторонники независимости. 25 декабря Король Испании Филипп VI в рождественском обращении к нации призвал новый парламент Каталонии отказаться от конфронтации.



