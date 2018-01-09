Сирия, 9 января. Российские военные обучили технике разминирования новую партию сирийских солдат. САА при поддержке ВКС РФ заняла 12 населенных пунктов в провинции Идлиб. «Нусра»*** потеряла город Рахаджан северо-восточнее Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали САА поддержку в провинциях Идлиб и Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары с беспилотников по военным объектам боевиков в Харасте на северо-востоке Дамаска; получили новую партию саперов, обученных военными РФ; установили огневой контроль над шоссе Абу Духур — Маарет Ан-Нуман в Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: утратила 12 населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб; заявляет, что направит подкрепление к авиабазе «Абу Духур» в Идлибе; потеряла города Аш-Шакусия и Рахаджан в боях с САА северно-восточнее Хамы.

Курды: лишились восьми бойцов в результате снайперского обстрела ИГ1 у населенного пункта Гаранидж в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Стало известно, что еще одна группа сирийских солдат прошла обучение у российских военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, для того чтобы как можно быстрее зачистить от взрывных устройств все населенные пункты, освобожденные от террористов «Исламского государства»1 и «Джебхат Ан-Нусры»1. В общей сложности 93 военнослужащих САР завершили ускоренный курс обучения, передает новостной портал Al Masdar News. Отмечается, что обучающиеся прошли практические и теоретические занятия для изучения способов поиска и обнаружения СВУ. Кроме того, все выпускники курсов получили металлоискатели и другое оборудование российского производства. Генерал-лейтенант Абдул Карим Адери, являющийся главой инженерных подразделений САА, выразил благодарность военным РФ, заявив, что благодаря их помощи беженцы смогут в скором времени вернуться в свои дома.

Между тем в Восточной Гуте Дамаска продолжаются вооруженные стычки между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Как передает агентство новостей EMC News Сenter, дроны Сирийской арабской армии (САА) со взрывчатым веществом на борту нанесли новые удары по военной технике противника на окраине населенного пункта Хараста.

Провинция Дейр-эз-Зор

Связанный с «Исламским государством» интернет-портал Al Amaq опубликовал фотографии, на которых запечатлены последние бои между террористами ИГ и Сирийскими демократическими силами**** (SDF), поддерживаемыми американскими ВВС. Вооруженные столкновения вновь вспыхнули в окрестностях населенного пункта Гаранидж, перешедшего под контроль курдских отрядов двумя днями ранее. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (hcrgIij6), восемь бойцов SDF были убиты в результате снайперского обстрела ИГИЛовцев. Напомним, на восточном берегу реки Евфрат все еще сохраняются небольшие отряды террористической группировки ИГИЛ, которым удалось бежать после столкновений с сирийскими войсками, действующими при поддержке российских ВКС.

Провинция Идлиб

Сирийские войска под прикрытием ВКС РФ совершили новый рывок в восточной части провинции Идлиб, освободив за последние 12 часов двенадцать населенных пунктов, расположенных на пути к авиабазе «Абу Духур» и одноименному городу. Среди поселений, вернувшихся под контроль правительственной армии, — Аль-Хурайба, Аль-Хардана, Аль-Хармала, Рабда, Телль Аль-Оджа, Каратин Шагира, Аль-Рабийа Бернан, Умм Мияля, Умм Мувайлата Аш-Шамали, Расмус Хамидех, Сурой, Аль-Адилия, Астаблат, Зифра Кабира и Зифра Сагира. Об этом сообщает информационный портал Al Masdar News. Кроме того, подразделения САА перекрыли ключевую магистраль между «Абу Духуром» и населенным пунктом Маарет Ан-Нуман, передает Twitter-канал (watanisy). Силы САР держат дорогу под огневым контролем. Штурм базы уже начался. Однако командование САА надеется избежать кровопролития и взять город и аэродром без сопротивления со стороны исламистов. В свою очередь, оппозиционное агентство новостей EMC News Center сообщает о том, что боевики намерены направить к Абу Духуру подкрепление и противостоять армии Башара Асада до последнего.

Провинция Хама

После длительного перерыва к северо-востоку от столицы провинции возобновились ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и антиправительственной коалицией «Хайят Тахрир Аш-Шам» при поддержке группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» — с другой. На своей странице в сети Twitter военный источник (watanisy) сообщает о том, что после кратковременных боев правительственным силам удалось отбить у радикалов «Джебхат Ан-Нусры» населенный пункт Аш-Шакусия. Кроме того, сирийские части продвинулись далее и освободили стратегический город Рахаджан, передает Twitter-канал (IvanSidorenko1). О потерях сторон пока не сообщалось. Отмечается, что значительную поддержку силам САР оказали ВКС России, нанесшие значительный урон обороне противника.

Ирак

Продолжается зачистка территорий провинций Салах Эд-Дин и Дияла от оставшихся террористов «Исламского государства». Военные самолеты сирийских ВВС также оказывают поддержку армии Ирака и Силам народной мобилизации. Напомним, несмотря на то, что премьер министр Республики Ирак Хайдер Аль-Абади ранее объявил об уничтожении террористической группировки, небольшие разрозненные отряды ИГ все еще скрываются в пустынных районах страны, а также подпольно действуют в освобожденных населенных пунктах под видом гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)