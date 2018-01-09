Путин осмотрит электропоезд «Иволга» на Тверском вагоностроительном заводе

Москва, 9 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 10 января посетить предприятие «Тверской вагоностроительный завод». Об этом сообщили во вторник представители Кремля.

В рамках своего визита российский лидер хочет осмотреть городской электропоезд «Иволга», а также низкопольный трамвай.

«Глава государства осмотрит городской электропоезд «Иволга» и низкопольный трамвай, а также ознакомится с процессом производства некоторых моделей пассажирских вагонов», — указано в официальном заявлении ведомства.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал журналистов о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин собирается посетить Тверскую область. Однако Песков не раскрыл деталей поездки российского лидера в регион.

Владимир Путин. Биография