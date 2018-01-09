Зачем России ВТО: 7 вопросов Дмитрия Лекуха об одном экономическом мезальянсе

Пока мы доедали новогодние салатики и прочую «селедку под шубой», ЕС не дремал. Как стало известно ближе к концу длинных праздников, Евросоюз, несмотря ни на что, намерен продолжить рассмотрение в рамках ВТО спора об ограничениях на поставки свинины, введенных Россией в 2014 году. То есть, еще до начала действия продуктового эмбарго.

Ранее ВТО уже признала эти ограничения неправомерными, теперь же в ЕС рассчитывают получить компенсацию за понесенные потери, введя ответные ограничения для российского импорта на сумму 1,4 млрд евро. Учитывая предыдущие решения руководства Всемирной торговой организации, будем откровенны, шансы на это достаточно велики.

Не стоит волноваться?

Как пояснили в Минэкономразвития РФ, обращение Евросоюза в ВТО с просьбой разрешить введение мер, компенсирующих убытки европейских производителей свинины от фитосанитарных ограничений, введенных Москвой в январе 2014 года, теперь в любом случае будет рассматриваться арбитражем этой организации. В министерстве добавили при этом, что, так или иначе, «Россия будет участвовать в арбитраже по оценке адекватности запроса ЕС, а также в соответствии с установленными правилами организации инициирует третейское разбирательство, направленное на установление факта выполнения Россией всех пунктов решения органа по разрешению споров».

В целом официальная Москва, несмотря на праздники, прореагировала на эскапады ЕС довольно темпераментно. Так, руководитель департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков, в чью зону ведомственной ответственности все это входит, пояснил, что иск со стороны Европейского союза к Российской Федерации безоснователен, поскольку Россия следовала решению панели арбитров ВТО по этому спору.

Насколько руководство ВТО согласно с господином Медведковым — будем, что называется, посмотреть. Руководство Международного олимпийского комитета, к примеру, в примерно схожей ситуации мнение российских спортивных чиновников просто проигнорировало, а ведь те тоже были уверены в «безосновательности опасений».

Представители Совета Федерации были более категоричны.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации. Возможно, и полностью», — заявил, к примеру, первый заместитель председателя экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

А первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оказался и вовсе непреклонен, заявив, что претензии со стороны ВТО ставят под сомнение необходимость для России участвовать в этой организации. «Это не дает нам ничего, кроме проблем и полной незащищенности от санкционной политики», — добавил Джабаров.

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Мы же, со своей стороны, будучи не осененными должностями политиками, а обыкновенными отечественными обывателями, отнюдь не призываем к каким бы то ни было радикальным мерам, а просто хотим получить ответ на один логичный и даже «детский» вопрос.

А можно ли, безотносительно этой подложенной Евросоюзом свиньи, как-то проанализировать результаты сотрудничества России и ВТО? Ведь мы уже, вроде как, пять лет там находимся — какие-то данные все же должны быть?

И ответ хотелось бы получить прежде всего по тем заявленным в свое время пунктам, по которым нас убеждали в необходимости и обязательности вступления в эту замечательную организацию.

Семь вопросов

Пункт первый: «Получение лучших, в сравнении с существующими, и недискриминационных условий для доступа российской продукции на иностранные рынки». Очень хотелось бы послушать про конкретные примеры «исполнения».

Пункт второй: «Доступ к международному механизму разрешения торговых споров». Отлично, получили. Стало ли кому-то из нас легче? Или легче стало только производителям европейских свиней?

Пункт третий, самый роскошный. Не будем даже комментировать: «Создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО».

Пункт четвертый: «Расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО, в частности в банковской сфере». Вот уж что есть, то есть. Выполнили. Живых и доступных денег, в результате, в отечественной экономике стало еще меньше. А на «мировых рынках ценных бумаг» — больше. Мировым рынкам от этого, видимо, хорошо. Порадуемся за них.

Пункт пятый, продолжаем цитирование: «Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок». Скажите, пожалуйста: а вам сейчас тоже смешно? Мне — уже нет.

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Пункт шестой: «Участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов». Тут тоже хотелось бы поподробнее: где поучаствовали, что выработали? И как это сказалось на экономике нашей с вами страны?

Пункт седьмой — тоже, в общем, забавный: «Улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной торговли». Что, серьезно? Мы больше не «империя зла»?! Ух ты!

Вот, собственно, по этим семи, — подчеркиваем, официально заявленным, — «задачам вступления России в ВТО» очень хотелось бы услышать «отчет о проделанной работе» за прошедшую пятилетку.

А потом уж решать, что делать со свиньями.