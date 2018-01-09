Три города в Крыму присоединились к сбору подписей в поддержку Путина

Симферополь, 9 января. В Евпатории, Керчи и Феодосии начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты Российской Федерации.

«С 9 января сбор подписей начался в Евпатории, Керчи и Феодосии, — сообщили РИА Новости общественные активисты. — Кроме того, еще три новые точки сбора подписей открылись в Симферополе».

Сегодня в столице Амурской области городе Благовещенске начали работу три мобильных пункта по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина.

Напомним, Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года.

Владимир Путин. Биография