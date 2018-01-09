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Новости Сирии
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Поджог мог стать причиной пожара в Сергиевом Посаде — источник
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    Поджог мог стать причиной пожара в Сергиевом Посаде — источник

    15:31  9 Января 2018  /обновлено: 15:33  09 Января 2018
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    Поджог мог стать причиной пожара в Сергиевом Посаде — источник

    Москва, 9 января. В настоящее время по факту пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде, в результате которого погибли четыре человека, проводится доследственная проверка. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог.

    Как установило следствие, возгорание произошло на четвертом этаже дома. Жившая на пятом этаже над горящей квартирой семья с двумя малолетними детьми погибла в результате отравления продуктами горения. 

    В настоящий момент правоохранительные органы рассматривают различные версии возгорания — наряду с поджогом рассматривается версия короткого замыкания в домовой электропроводки. Главное следственное управление СК РФ по Московской области продолжает доследственную проверку.

    Поджог мог стать причиной пожара в Сергиевом Посаде — источник

    Автор: Валентин Меликов
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