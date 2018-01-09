Неизвестные напали в Израиле на племянника премьер-министра Франции

Москва, 9 января. Неизвестные напали с ножом и ранили племянника премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа в курортном израильском городе Эйлат.

Инцидент произошел 4 января. Кроме 25-летнего племянника французского премьер-министра в нем пострадали еще два туриста из Франции, пишет РИА Новости.

Пострадавшие были доставлены в больницу «Йосефталь» в Эйлате с ранениями от легких до средней тяжести. В скором времени французы были выписаны из медицинского учреждения.

Нападавшие в настоящее время не установлены. Правоохранительные органы Израиля продолжают их поиски. Полиция проверяет записи с камер наблюдения, установленных в месте происшествия.